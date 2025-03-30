Мурманск, 30 марта, 2025, 23:23 — ИА Регнум. В Мурманске вечером 30 марта мужчина с крыши дома по улице Кольская, 10 открыл огонь по окнам соседних домов и автомобилям. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики», — информировал жителей Чибис.

Место происшествия оцеплено, дороги в этом районе перекрыты, расставлены блокпосты.

Спецслужбы штурмуют здание, где находится стрелок.

Как сообщало ИА Регнум, в результате стрельбы 26 марта возле жилого комплекса «Ольгино парк» в подмосковном городе Железнодорожный пострадал сотрудник Минобороны РФ. Пострадавший получил ранение. Позже тело стрелявшего обнаружили в лесополосе в Балашихе. Сотрудники полиции проводят расследование, причина и обстоятельства смерти устанавливаются.

14 марта вооружённый мужчина открыл огонь неподалёку от детского сада в Новой Москве. Пострадал один человек. В ведомстве уточнили, что стрельба произошла за пределами сада и дети не пострадали. Причиной стрельбы из травматического оружия стал личный конфликт.