Киев, 30 марта, 2025, 23:16 — ИА Регнум. Старые брони от мобилизации сгорят на Украине 31 марта. С начала апреля у военкомов появится «окно возможностей» для выполнения плана призыва. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на главу украинского адвокатского объединения «Кравец и партнёры» Ростислава Кравеца.

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«Те, кто и в этот раз не успел, не лишаются права оформлять отсрочки для сотрудников навсегда. Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода «окно возможностей», то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации», — пояснил Кравец.

Украинским предприятиям для продления бронирования требовалось подтвердить статус критичности по новым критериям и заново оформить отсрочки.

Новый порядок бронирования действует с 1 декабря 2024 года. Работодателям на перебронирование изначально давали время до 1 марта 2025 года, однако большинство работодателей не уложились в сроки. В связи с этим правительство продлило переходный период до 1 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается продлевать военное положение и мобилизацию на Украине после 9 мая. Депутат отметил, что для такого решения есть причины, но не уточнил, какие именно. Пока украинские военкоматы продолжат работать в прежнем режиме, добавил Дмитрук.

Зеленский ввёл военное положение на Украине 24 февраля 2022 года. В начале 2025 года он подписал указ о продлении режима на 90 дней, до 9 мая.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.