В Вологде загорелся ночной клуб
В Вологде из горящего ночного клуба эвакуировали 15 человек
Вологда, 30 марта, 2025, 23:04 — ИА Регнум. В Вологде вечером 30 марта случился пожар в ночном клубе «Огни Сухоны». О происшествии сообщили в МЧС.
Клуб находится на Судоремонтной улице. По предварительным данным, загорелось масло во фритюре, огонь перекинулся на кровлю здания.
Спасатели сообщили, что пожар на 900 кв. м локализовали. На месте работают 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
Эвакуированы 15 человек — персонал и посетители, пострадавших нет.
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