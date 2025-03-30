Вологда, 30 марта, 2025, 23:04 — ИА Регнум. В Вологде вечером 30 марта случился пожар в ночном клубе «Огни Сухоны». О происшествии сообщили в МЧС.

Кадр из видео

Клуб находится на Судоремонтной улице. По предварительным данным, загорелось масло во фритюре, огонь перекинулся на кровлю здания.

Спасатели сообщили, что пожар на 900 кв. м локализовали. На месте работают 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956581" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в ночном клубе в Вологде

Эвакуированы 15 человек — персонал и посетители, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, днём 24 марта в центре Москвы загорелась крыша элитного жилого комплекса (ЖК) «Роза Росса», который находится на пересечении улиц Зубовской и Тимура Фрунзе.

В ноябре 2024 года пожар охватил элитный ЖК «Зиларт» на юге Москвы. В здании на улице Архитектора Щусева загорелись несколько квартир с первого по третий этаж. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание было ликвидировано.