Москва, 30 марта, 2025, 22:46 — ИА Регнум. В апреле в России вступает в силу ряд изменений в социальной сфере, ипотеке, использовании биометрических данных и регистрации SIM-карт.

Так, с 1 апреля социальные пенсии повышаются на 14,75% для 3,5 млн россиян и 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения, включая ветеранов Великой Отечественной войны и другие категории граждан.

Для противодействия мошенничеству и защиты персональных данных вводится ограничение на количество оформляемых на человека мобильных номеров — не более 20. Регистрация SIM-карт упрощается через ЕСИА, ЕБС и портал Госуслуг, но сохраняется возможность очного подтверждения личности через МФЦ, почтовые отделения и банки. Операторы связи будут проверять количество активных SIM-карт перед оформлением нового номера.

Банк России вводит лимиты на выдачу рискованных ипотечных и автокредитов с целью снижения уровня невозвратов. Ограничения касаются ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) и высокой долговой нагрузкой (более 80%), а также автокредитов с высокой долговой нагрузкой и кредитов, выдаваемых под залог автомобиля не на его приобретение.

Кроме того, с 1 апреля упрощается процедура идентификации клиентов банков с помощью биометрических данных. Кредитные организации обязаны использовать биометрические данные клиента для подтверждения личности, не запрашивая дополнительных документов.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в России вступят в действие несколько новых законов, информировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Один из них, в частности, устанавливает запрет на приём в школы детей мигрантов, не знающих русского языка.

Также вступит в силу закон о единой программе воспитательной работы в детских лагерях. Володин отметил, что школьникам будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, уделяя особое внимание формированию трудолюбия, а также уважения к памяти защитников Отечества.

15 февраля правительство по поручению президента внесло в Госдуму законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В документ вошли 30 мер, направленных на защиту граждан от преступников. В частности, россияне смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки и отказываться от рекламных сообщений, а госорганам и банкам запретят контактировать с гражданами посредством иностранных мессенджеров.