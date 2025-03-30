Москва, 30 марта, 2025, 22:24 — ИА Регнум. В фитнес-клуб на юго-востоке Москвы 30 марта нагрянули сотрудники военного комиссариата и спецназа. По словам очевидцев, у посетителей проверили паспорта и информацию о воинской обязанности.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Telegram-канале Baza уточнили, что силовики пришли в клуб Spirit Fitness.

«По два человека отправляли в раздевалку за паспортом, а далее к сотруднику военкомата. Те, у кого отметка была на месте, отпускали. Тех, у кого не было с собой паспорта и отметки, забирали с собой для проверки», — пояснил один из клиентов клуба.

Скорее всего, правоохранители искали уклонистов от военной службы, уточнили в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта силовики провели в Севастополе масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства, в ходе которого было выявлено шесть нарушителей. Проверки документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта проводились в Гагаринском районе, на территории и в окружении садовых товариществ «Здоровье», «Медик», «Медик-2», «Коммунальник», «Маяк-3», «Голубой залив», «Море», «Союзстрой», «Утёс», «Югрыбхолодфлот», «Муссон» и «Боевик». Всего сотрудники силовых ведомств проверили около 1500 участков и жилых строений.