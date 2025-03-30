Лондон, 30 марта, 2025, 22:21 — ИА Регнум. На Украине началась активная подготовка к тому, чтобы нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский вновь стал президентом. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на информацию от представителей правительства.

Global Look Press/www. capitalpictures.com

«Сейчас активно готовятся к тому, чтобы Зеленский снова выдвинул свою кандидатуру на выборах, и это произойдёт довольно скоро», — написали авторы.

По данным журнала, на днях Зеленский провёл совещание, на котором поручил своей команде организовать выборы после того, как полностью прекратятся боевые действия. Это может произойти в конце апреля, после Пасхи.

Первое подтверждение этого может появиться незадолго до 5 мая, когда истекает срок проведения голосования в парламенте по продлению военного положения, которое заканчивается 8 мая. Отмена военного положения необходима для начала избирательного процесса.

Источники не уточнили сроки, но сообщили, что выборы могут состояться летом — может, даже в начале июля.

Как сообщало ИА Регнум, о необходимости новых выборов на Украине заявлял и президент США Дональд Трамп. Он также отмечал, что рейтинг Зеленского не превышает 4%. В марте спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что киевский режим согласился на проведение выборов. Власти Украины этого не подтверждали.

27 марта глава российского государства Владимир Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил президент РФ. Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ заявил, что организация считает киевский режим легитимным. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что предложил назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля.