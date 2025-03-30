Горловка, ДНР, 30 марта, 2025, 21:43 — ИА Регнум. Водитель съёмочной бригады ГТРК «Донецк» получил контузию при атаке украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики, его отправили на амбулаторное лечение. Об этом 30 марта сообщил корреспондент группы Виталий Старущенко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Я цел, но вот ребята… Водитель контужен, отправлен на лечение амбулаторно, оператору оказывается медицинская помощь», — сказал журналист в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее 30 марта ИА Регнум сообщило, что дрон ВСУ пытался атаковать съёмочную группу ГТРК «Донецк» во время выполнения редакционного задания в Горловке. Украинский беспилотник намеревался нанести удар по автомобилю, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент, однако съёмочная группа успела увернуться от прямого удара.

Беспилотник разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор были контужены, им оказывается медицинская помощь. Другие подробности произошедшего выясняются.

Это не первый случай, когда украинские формирования наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. В результате взрыва военкор Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения.

24 марта ВСУ выпустили два реактивных кассетных снаряда из РСЗО HIMARS по автомобилю, в котором журналисты направлялись на съёмку репортажа. В результате атаки киевского режима в Луганской Народной Республике погибло шесть человек, в числе которых трое журналистов: военкор «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Также получил тяжелые ранения корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что киевский режим ждёт неминуемое возмездие.