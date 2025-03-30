Водителя ГТРК «Донецк» после атаки БПЛА отправили на амбулаторное лечение
Горловка, ДНР, 30 марта, 2025, 21:43 — ИА Регнум. Водитель съёмочной бригады ГТРК «Донецк» получил контузию при атаке украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики, его отправили на амбулаторное лечение. Об этом 30 марта сообщил корреспондент группы Виталий Старущенко.
«Я цел, но вот ребята… Водитель контужен, отправлен на лечение амбулаторно, оператору оказывается медицинская помощь», — сказал журналист в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее 30 марта ИА Регнум сообщило, что дрон ВСУ пытался атаковать съёмочную группу ГТРК «Донецк» во время выполнения редакционного задания в Горловке. Украинский беспилотник намеревался нанести удар по автомобилю, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент, однако съёмочная группа успела увернуться от прямого удара.
Беспилотник разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор были контужены, им оказывается медицинская помощь. Другие подробности произошедшего выясняются.
Это не первый случай, когда украинские формирования наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. В результате взрыва военкор Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения.
24 марта ВСУ выпустили два реактивных кассетных снаряда из РСЗО HIMARS по автомобилю, в котором журналисты направлялись на съёмку репортажа. В результате атаки киевского режима в Луганской Народной Республике погибло шесть человек, в числе которых трое журналистов: военкор «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Также получил тяжелые ранения корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что киевский режим ждёт неминуемое возмездие.