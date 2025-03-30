Реюньон, Франция, 30 марта, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Переход от Южной Америки до Австралии путешественника Фёдора Конюхова завершился на 115-й день из-за многочисленных поломок вёсельной лодки. Об этом 30 марта сообщил Telegram-канал экспедиционного штаба.

Соцсети Фёдора Конюхова

В Индийском океане мореплавателя забрал на борт сухогруз, следующий в китайский порт Циндао, сказано в публикации. Глава штаба, сын Конюхова Оскар процитировал сообщение, полученное им из центра по координации поисково-спасательных операций, расположенного на острове Реюньон.

«Мы только что получили информацию, что Ваш отец благополучно поднялся на борт сухогруза Ore Hong Kong. Мы не знаем, удалось ли поднять на борт лодку [Конюхова]», — сказано в сообщении центра.

Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь южную часть Атлантического океана на вёсельной лодке по самому сложному и опасному маршруту в пятидесятых и сороковых широтах. От побережья Южной Америки до Индийского океана он добрался за 68 суток.

Как сообщало ИА Регнум, новое путешествие Конюхова началось 5 декабря 2024 года в проливе Дрейка в Южной Америке. Предполагалось, что путешественник за 200 дней доберётся из Южной Америки до Австралии, преодолев 18 тыс. км.

Через 100 дней плавания, 15 марта, экспедиционный штаб подвёл промежуточный итог, отметив, что Индийский океан оказался менее гостеприимным по сравнению с южной частью Атлантики, а скорость лодки Конюхова «Акрос» упала примерно вдвое.

29 марта сообщалось, что Конюхов досрочно завершил плавание из-за неисправности лодки. Было принято решение об эвакуации мореплавателя. Лодку предполагалось попробовать взять на борт судна, которое эвакуирует Конюхова, а в случае неудачи — законсервировать и оставить дрейфовать в сторону Австралии с включённым спутниковым буем, чтобы позднее её смогли отбуксировать в порт.