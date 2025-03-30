Вильнюс, 30 марта, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Потерпевшая аварию в Литве гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules армии США находится под 4-метровым слоем воды и 2-метровым слоем илистого грунта. Об этом 30 марта сообщили в Минобороны балтийской республики.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта командование армии США в Европе объявило о найденной бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88, на которой пропали на учениях в литовском городе Пабраде американские военные. В машине во время учений находились четверо солдат, все они считаются пропавшими без вести. БРЭМ была обнаружена на полигоне в водоёме.

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