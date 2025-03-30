Москва, 30 марта, 2025, 21:02 — ИА Регнум. В связи с появлением, предположительно, нового вируса, вызывающего высокую температуру и кровавый кашель, необходимо носить маски и избегать больших скоплений людей, заявил 30 марта вирусолог, профессор Виктор Зуев.

Следует предпринимать все те же меры, которые используются, когда речь идёт о циркуляции известного вируса, сказал Зуев в интервью aif.ru.

«Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости. Третье, стараться избегать больших скоплений людей, потому что вирус передается от человека к человеку самым эффективным образом — воздушно-капельным путем», — сказал собеседник издания.

Он также призвал усилить все обычные методы санитарной гигиены.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в России появился неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Авторы отметили, что симптомы у заболевших одинаковые — всё начинается с лёгкого недомогания, однако спустя несколько дней состояние ухудшается и может оставаться таковым в течение нескольких недель. Врачи пока не смогли определить, чем именно болеют пострадавшие, отмечалось в публикации.

Роспотребнадзор проинформировал, что ведомство проверит сообщения о неизвестном вирусе, запросив дополнительные данные. Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко призвал не нагнетать ситуацию и дождаться результатов анализа, предположительно, нового вируса. В свою очередь академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев в разговоре с ИА Регнум 30 марта отметил, что ситуация с новым вирусом может проясниться в течение суток.