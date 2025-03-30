Донецк, 30 марта, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Российские войска атакуют опорные пункты Вооружённых сил Украины в лесных массивах в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 марта сообщил снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«За Днепроэнергию двинулись, то есть уже Веселое толкнули (начали выбивать оттуда противника — ред.). Сейчас там бои за эти леса, которые находятся за Днепроэнергией», — передаёт слова снайпера «РИА Новости».

По его словам, в лесных массивах севернее населенного пункта Днепроэнергия в ДНР украинские формирования оборудовали сеть фортификационных сооружений. Российские военнослужащие не оставляют противнику, штурмуя указанный участок, заключил Коваль.

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