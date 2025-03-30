Киев, 30 марта, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Официальный доход главы киевского режима Владимира Зеленского и членов его семьи за 2024 год превысил 15 млн гривен (около 31 млн рублей). Об этом 30 марта сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на опубликованную декларацию.

Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency

«Зеленский и его семья за минувший год заработали больше 15 млн гривен. Из них более восьми миллионов были получены от погашения облигаций внутреннего госзайма», — сказано в публикации издания в Telegram-канале.

Помимо этого, доходы включали зарплату Зеленского, банковские проценты и доход от сдачи недвижимости в аренду. Общая сумма этих поступлений составила почти 7 млн гривен.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 марта депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Вашингтон намерен компенсировать около 184 млрд долларов за счёт украинских ресурсов. Именно столько, по оценкам, киевский режим получил от Белого дома 2022 года.

При этом Дубинский уточнил, что большая часть данной суммы не была оформлена как долг. По его словам, теперь администрация президента США Дональда Трампа намерена оформить всю сумму как долг, однако сделать это не позволяют ни бюджетный кодекс, ни Верховная рада.

В феврале Дубинский заявил, что Великобритания готовит для Зеленского «золотой парашют» в случае его отставки. По его словам, главе киевского режима якобы пообещали место в одном из британских вузов с зарплатой в £200 тыс. (почти 23,2 млн рублей) за одну лекцию. При этом отмечается, что в год Зеленский должен будет читать по 10 лекций. Таким образом, его доход составил около около ₽231,7 млн в год.