Вашингтон, 30 марта, 2025, 20:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьёз допускает возможное переизбрание на третий срок, сообщил 30 марта телеканал NBC News, журналисты которого подготовили интервью с Трампом.

ИА Регнум

Трамп был президентом США в 2017–2021 гг. и вновь занял этот пост в 2025 году. По американским законам одно лицо не может быть избрано президентом страны более двух раз.

«Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белый дом, что запрещено конституцией в соответствии с 22-й поправкой, заявив в интервью NBC News, что существуют способы сделать это, и пояснив, что он «не шутит», — сказано в публикации на сайте телеканала.

По этим данным, Трамп заявил, что многие люди хотят, чтобы он пошел на третий срок, а сам он в ответ на такие вопросы говорит, что рассуждать об этом ещё очень рано.

Журналисты отметили, что на уточняющий вопрос о возможности вице-президента США Джей Ди Вэнса баллотироваться на пост главы государства, а затем передать должность Трампу, президент США ответил, что это лишь один из способов.

Как передавало ИА Регнум, в январе член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Энди Оглс внёс в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США таким образом, чтобы президенты, пришедшие на второй срок с перерывом после первого, могли баллотироваться на третий. Это дало бы Трампу возможность побороться за пост в 2028 году.

При этом сам президент США ранее называл возможность остаться на третий президентский срок «величайшей честью» для себя, но отмечал, что такая перспектива существует лишь в «фейковых заголовках». В то же время сразу после своей победы на выборах в 2024 году Трамп допустил, что выдвинется на третий срок, если сами избиратели захотят этого и решат «что-нибудь придумать» для легитимации такого выдвижения.

Обозреватели британской газеты Daily Mail 30 марта в своей публикации отметили, что Трамп сможет де-факто выдвинуться на третий срок, если формально будет являться кандидатом в вице-президенты, а победитель выборов сразу после присяги передаст ему полномочия.