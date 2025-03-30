Москва, 30 марта, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Верховный суд России разъяснил, что родители должны оплачивать услуги ЖКХ за своих детей, даже если они проживают раздельно. Это актуально, поскольку взрослые иногда пытаются уклоняться от налогообложения и уплаты коммунальных платежей, переписывая имущество на детей. Об этом 30 марта сообщил корреспонденту ИА Регнум юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба.

Ранее судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила, что родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей до достижения ими совершеннолетия, даже если они не проживают вместе. Уточняется, что если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возлагается на его родителей, независимо от того, проживают они вместе или нет.

«Судебные инстанции, как правило, фиксируют и дают оценку уже принятым законам. В настоящем случае также очевидные обстоятельства в том, что собственники несут бремя расходов на содержание квартиры. И даже если собственник является несовершеннолетним, то естественно, он должен нести бремя содержания своего имущества», — рассказал юрист.

По его словам, взрослые родители нередко доводят ситуацию до абсурда, фактически пытаясь уклониться от налогообложения и от оплаты коммунальных платежей, переводя имущество на детей.

«Делают это в надежде на то, что судебные приставы в дальнейшем при исполнении судебных решений по взысканию этих затрат не смогут реализовать решение, потому что никакого иного источника дохода у несовершеннолетних нет», — заявил Нетреба.

Юрист уточнил, что когда управляющая компания обращается по взысканию к собственнику, то не видит его год рождения из-за защиты персональных данных. Эти обстоятельства не позволяют проанализировать ситуацию относительно дееспособности и платёжеспособности собственника, уточнил собеседник агентства.

«Если им удается получить фамилию, имя и отчества, то, возможно, что они не знают, что это как раз несовершеннолетие. И, получая судебное решение, его невозможно исполнить полностью. Собственник несет бремя содержания своего имущества и обязан оплачивать коммунальные платежи. Если же это является несовершеннолетний, то эта обязанность перекладывается на родителей. Достаточно все понятно», — отметил адвокат.

Юрист также рассказал, каким образом будет распределятся ответственность за оплату услуг ЖКХ в случае, если жильё арендное. По словам специалиста, несовершеннолетние не могут заключать сделок об аренде, так как это фактический является наймом, а подростки недееспособны.

«Если же даже несовершеннолетний проживает отдельно от родителей, то договор аренды все равно будет заключен совершеннолетним лицом, и тогда этот человек становится арендатором и будет нести бремя расходов. Если же такого договора нет, или это договоренности устные, то тогда бремя содержании имущества все равно возлагается на собственника. И здесь не играет роли, кто именно был нанимателем, совершеннолетний или несовершеннолетний. Собственник будет все равно оплачивать»,— подытожил Нетреба.

Как сообщало ИА Регнум, повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг не будут начислять до 2027 года. Пени по-прежнему будут взиматься в соответствии с ключевой ставкой ЦБ России от 27 февраля 2022 года — 9,5%.

В июле 2024 года депутаты Госдумы предложили взыскивать долги за ЖКУ через нотариусов. По мнению парламентариев, одной из причин накопления у россиян долгов является низкий уровень платежной дисциплины — «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Второй причиной депутаты назвали нехватку денег. Тем не менее авторы законопроекта сочли исполнительную запись нотариуса востребованным механизмом внесудебного взыскания.

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что растёт количество случаев мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать меры предосторожности, в частности внимательно проверять реквизиты, сравнивая их с предыдущими платежами или с данными на официальном сайте управляющей компании.