Берн, 30 марта, 2025, 20:01 — ИА Регнум. В Курской области ликвидировали 25-летнего наёмника из Швейцарии, сообщила 30 марта швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, речь идёт о молодом человеке южноамериканского происхождения, который был усыновлён швейцарской семьёй. После того как его приемная мать скончалась, он попал в психиатрическую больницу.

В дальнейшем, по данным источников телеканала, он вёл «хаотичную жизнь», некоторое время находился в лагере для несовершеннолетних преступников и регулярно совершал крайне жестокие поступки.

По информации издания, молодой человек в июне 2024 года, вопреки швейцарским законам, вступил в ряды наёмников ВСУ и был ликвидирован в декабре. Авторы также отметили, что швейцарец после отправки в Курскую область выражал опасения, что вернуться живым ему не удастся.

Как передавало ИА Регнум, председатель СК РФ Александр Бастрыкин в начале марта рассказал, что в рядах ВСУ против России воюют свыше 3,3 тыс. наемников. Позднее президент Владимир Путин уточнил, что иностранные наёмники, воюющие в зоне проведения спецоперации на стороне киевского режима, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

17 марта посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Россия находится в контакте со странами, чьи наёмники были замечены в Курской области. Он добавил, что МИД отправляет данные о наёмниках государствам, которые «хотели бы отреагировать на беспредел своих граждан».

В пророссийском подполье Украины 29 марта сообщили, что количество иностранных военных, прибывших на Украину из стран Европы и Латинской Америки, выросло. 30 марта Минобороны сообщило о нанесении ракетного удара по подразделениям Службы безопасности Украины и сил спецоперации Главного управления разведки минобороны Украины. Было уничтожено до 170 человек, в том числе иностранные наёмники.