Лондон, 30 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что предложил назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters.

ИА Регнум Александр Стубб

«Позиция Финляндии заключается в том, что необходимо достичь прекращения огня, а для этого нужна дата. Наша точка зрения такова: 20 апреля. Это было бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий», — сказал Стубб на пресс-конференции в Лондоне.

Он объяснил выбор этой даты проведением 20 апреля праздника Пасхи и тем, что «президент Дональд Трамп к этому времени будет у власти около трех месяцев».

Как передавало ИА Регнум, ранее Стубб встретился с Трампом во Флориде, где они обсудили двусторонние отношения и покупку ледоколов во время совместной игры в гольф.

26 марта Трамп заявил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной по теме урегулирования конфликта. О каких именно успехах шла речь, глава Белого дома не уточнил.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, однако есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения. Путин неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине, отмечая при этом, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

28 марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с президентом России, но хочет говорить с некими российскими «представителями бизнеса».