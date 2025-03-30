Вашингтон, 30 марта, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Россия и Китай пытались взломать американский мессенджер Signal, где обсуждались удары по Йемену. Об этом заявил заместитель председателя собрания Демократической партии в сенате США и замглавы комитета по разведке сената Марк Уорнер в эфире ABC News.

Global Look Press/Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency

«У нас есть сообщения о том, что Китай и Россия пытаются взломать Signal», — заявил он без каких-либо доказательств.

При этом Уорнер призвал всех использовать для общения именно данный мессенджер, ведь, по словам сенатора, он безопаснее других и надёжно зашифрован.

Как передавало ИА Регнум, ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что оказался в закрытом чате в Signal, где также были министр обороны США Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Он уточнил, что участники чата обсуждали детали готовящихся ударов по хуситам, в том числе цели, оружие, время начала ударов.

26 марта Уолтц, создавший этот чат, заявил, что Голдберг оказался в нём, потому что вошёл в него под чужим именем. Он подчеркнул, что не писал Голдбергу и не сохранял его номер в телефоне, но добавил при этом, что всю ответственность за произошедшее берёт на себя.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что по-прежнему доверяет своему советнику, при этом инцидент с чатом он назвал «несущественным сбоем». По словам главы государства, присутствие журналиста в закрытой группе «никак не повлияло» на военную операцию. Он подчеркнул, что уверен в своей команде, и добавил, что инцидент его не расстроил.