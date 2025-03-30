Копенгаген, 30 марта, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 30 марта заявил, что остров не станет частью США.

«[Президент США Дональд] Трамп заявил, что США «получат Гренландию». Позвольте мне прояснить: США её не получат», — написал Нильсен в соцсетях.

Он заявил, что Гренландия не намерена кому-либо принадлежать и будет сама решать своё будущее.

Нильсен также призвал жителей Гренландии не бояться заявлений президента США и реагировать на них «достойно и сплочённо».

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира», а также ради национальных интересов США. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

Глава МИД Дании, автономным регионом которой является Гренландия, Ларс Лёкке Расмуссен также заявлял, что США «не получат» Гренландию. Он отмечал, что судьбу острова должны решить его жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом. Экс-премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.

27 марта президент России Владимир Путин напомнил, что планы США присоединить Гренландию существовали давно. Российский лидер отметил, что американцы вынашивали планы по присоединению Гренландии и Исландии ещё в 60-е годы XIX века. Путин указал на растущую роль Арктики для всего мира и заявил, что притязания США на Гренландию, имеющую выход в этот регион, неверно считать экстравагантными.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь объяснил инициативу президента США присоединить Гренландию желанием Трампа «улучшить свою репутацию в истории».