Горловка, ДНР, 30 марта, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Съёмочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время выполнения редакционного задания в Горловке Донецкой Народной Республики. Публикация об этом 30 марта появилось в Telegram-канале СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня, около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент», — сказано в публикации телеканала.

ГТРК «Донецк»

Отмечается, что украинский дрон целился по машине, однако съёмочная группа успела увернуться от прямого удара. Беспилотник разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. В результате агрессии со стороны киевского режима водитель и телеоператор контужены, на данный момент им оказывается медицинская помощь.

Новость дополняется.