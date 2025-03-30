Дублин, 30 марта, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Страны Прибалтики хотят продолжения войны до последнего украинца, лишь бы повысить собственную безопасность. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в интервью газете The Financial Times выступили против перемирия, заявив, что прекращение огня в зоне украинского конфликта является угрозой безопасности для стран Прибалтики.

«Война до последнего украинца ради «безопасности» стран Балтии», — указал Боуз в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что страны Прибалтики заявляют о якобы угрозе безопасности со стороны России не от большого ума. Он отметил, что нормальные люди не могут называть опасным прекращение боевых действий, а также подчеркнул, что прибалты совсем потеряли чувство реальности и говорят всё, что угодно, лишь бы продлить украинский конфликт.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно подчёркивал, что Россия не собирается воевать с НАТО. Москва не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество, подчеркнул российский лидер. При этом именно НАТО наращивает активность у западных границ РФ и продолжает накачивать киевский режим оружием, приводя ситуацию к эскалации, добавил он.