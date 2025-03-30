Москва, 30 марта, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 30 марта ликвидировали три дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма, сообщило Минобороны РФ.

«В период с 16.50 до 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

В течение минувших суток российские силы ПВО сбили две авиационные бомбы JDAM и 78 беспилотников ВСУ. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 49 030 БПЛА противника.

За ночь 30 марта подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над тремя регионами России шесть украинских беспилотников. В Белгородской области силы ПВО сбили три вражеских дрона. В небе над Брянской областью было уничтожена два беспилотника ВСУ. Ещё один БПЛА сбили в Саратовской области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) силы ПВО перехватили украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Днём ранее, 23 марта, ВСУ выпустили четыре БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут, которое используется для снабжения газом жителей и объектов экономики российского полуострова. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку.