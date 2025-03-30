Москва, 30 марта, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Несмотря на слухи о масштабной милитаризации Германии, страна не сможет существовать в качестве военной империи, так как будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц не имеет для этого соответствующих личных качеств. Об этом в воскресенье, 30 марта, заявил политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Command Soeren Stache/dpa

Ранее немецкий портал Der Spiegel сообщил, что послевоенный период в Европе заканчивается и начинается предвоенный, а граждане ФРГ должны быть готовы отправить своих детей на войну, поскольку бундесверу нужны не только оружие и деньги. По мнению автора материала, наступил тот момент, когда идея вечного мира, которая так долго казалась реалистичной и естественной, оказывается иллюзией.

«В Der Spiegel приходило много совершенно случайных людей. Те, которые, во-первых, не то, что не видели войну и не знают ничего о войне. Но и те, которые не слышали рассказов своих бабушек и дедушек о том, как это было. Именно поэтому все, что там пишут эти молодые дарования, они совершенно не представляют, о чем они пишут. Поэтому к этой публикации надо относиться с определенной долей снисхождения и скептицизма», — сообщил Борисов.

По его словам, будущий канцлер Фридрих Мерц — это прежде всего трус и человек, который ни при каких обстоятельствах не может претендовать на роль нового фюрера. Следовательно, и Германия не может существовать как военная империя.

«Воинственной риторики будет, конечно, очень много. Потому что Мерц отличается этой риторикой. Мы все видели: шаг вперед, два назад. Как это было вместе с риторикой по ультиматуму президенту России Владимиру Путину в рамках угрозы послать Украине ракеты Taurus. Что получилось в итоге? Пшик. Ничего не получилось. Точно так же будет и по всем остальным моментам»,— заявил политолог.

Нынешний бундесвер, по словам собеседника, совершенно не вермахт, так как три предыдущих министра обороны — Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Кристина Ламбрехт — просто давили это ведомство. От бундесвера фактически ничего не осталось, уверен специалист. Он объяснил это в том числе и маленькой по европейским меркам зарплатой немецкого военного в размере трёх с половиной тысяч евро.

«Тут даже идет речь о восстановлении срочной службы, которая была прекращена в 2011 году. Сейчас нет срочников. И разговоры о том, что нужно снова эту службу по призыву вводить, ведутся уже не первый год. Если Der Spiegel сейчас опять об этом пишет, то это старые песни о главном, по сути», — рассказал германист.

Борисов не ожидает какой-то бурной реакции, потому что немцы слишком долго жили очень сыто, поскольку среднестатистический немец получает свою зарплату или пенсию, и ему абсолютно всё равно, о чём пишут СМИ.

«Моя хата с краю». В этом плане немцы недалеко ушли от украинцев. У них все хорошо, их еще не тряхнуло. Когда у тебя сытое брюхо, то воевать не хочется совершенно. И куда-то там выходить на какую-то улицу. Для чего? Рискует потерять свою работу. А кому это надо? Это никому не надо. Будут, конечно, протестовать, но так, чтобы вся страна поднялась в этом протесте ради какой-то одной публикации, — ну не смешите меня!» — заявил политолог.

Он отметил взаимосвязь с началом специальной военной операции, так как в Германии хотели этих боевых действий, и они их в итоге получили. При этом Германия и вся Европа очень долго рассчитывали на американские ядерные зонтики, пытаясь разбудить русского медведя палками.

«Они думали, что у них все нормально. Что у них стоит сзади вот такой американский рейнджер с огромной базукой. И что если медведь этот русский вылезет из берлоги, то рейнджер его сразу же из своей базуки прикончит. Вот медведь вылез. А американский рейнджер сказал «я всё!» и ушёл», — объяснил Борисов.

В результате, отметил эксперт, когда вся эта Европа с одними палками осталась один на один с русским медведем, то поняла, что надо что-то делать. И Германию сейчас будут пытаться милитаризировать, потому что никто, кроме неё, воевать не согласиться.

Ранее начальник польского Генштаба Веслав Кукула заявил о том, что необходимо подготовить население к потенциальной войне с Россией. Кукула назвал это крайней задачей, даже несмотря на то, что не все проходят военную подготовку.

В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений, которую якобы развернула Россия, и победить в ней. Он также призвал немедленно начать милитаризацию Европы.

Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.