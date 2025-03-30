Вашингтон, 30 марта, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Медь стала самым востребованным товаром 2025 года в США на фоне угроз президента страны Дональда Трампа ввести на неё пошлины, отметили в своей публикации 30 марта обозреватели газеты The Wall Street Journal (WSJ).

acilities in Huelva. Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

«Цены на медь в США резко выросли по сравнению с остальным миром и на прошлой неделе достигли рекордного уровня, что является признаком того, что угроза введения пошлин повышает издержки для отечественных производителей», — говорится в материале.

По этим данным, с начала года цены на медь в США выросли на 28%, поскольку поставщики спешат ввезти металл в страну. Журналисты отметили, что для трейдеров открылось «окно прибылей», ведь покупатели паникуют и стремятся ускорить закупки. В течение года цены, вероятно, снизятся, в том числе и в том случае, если пошлины действительно будут введены, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, минфин США в апреле 2024 года ввёл запрет на ввоз из РФ алюминия, меди и никеля. Новые санкционные меры не затронули металлы, которые произвели до 13 апреля.

Трамп ранее анонсировал возможное введение пошлин на целый ряд товаров из разных стран мира. В соответствие с его заявлениями, ограничения могут коснуться продукции европейского автопрома, алкогольных напитков из ЕС, стали и алюминия из Канады, российской нефти и иных товаров.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что Трамп, говоря о пошлинах и странах, которые «обдирали» США, пытается переоформить негласный договор с Европой, заключённый глобалистами из Вашингтона и евробюрократами.