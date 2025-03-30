Грозный, 30 марта, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Футболисты «Ахмата» из Грозного сыграли вничью с московским «Спартаком» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ФК «Ахмат»

Встреча 30 марта прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном. Команды сыграли со счетом 0:0. Таким образом, «Спартак» остается на втором месте с 44 очками в турнирной таблице, а грозненский «Ахмат» с 19 очками — на 14-м месте.

В следующем туре «Ахмат» 5 апреля сыграет в гостях с воронежским «Факелом», а 6 апреля уже «Спартак» проведет выездной матч с «Ростовом».

Как передавало ИА Регнум, 18 марта ФК «Ахмат» сыграл вничью с подмосковным ФК «Химки». Тогда на 72-й минуте встречи игрок «Ахмата» Даниил Зорин закатил мяч в ворота химчан с передачи нападающего Георгия Мелкадзе, открыв счёт матча. Однако спустя четыре минуты Зорин сравнял счёт, срезав мяч в собственные ворота. Матч так и закончился вничью, 1:1.