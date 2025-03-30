Москва, 30 марта, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Молчание генсека ООН Антониу Гутерриша о подвигах Красной армии во время проведения памятных мероприятий вызывает особую озабоченность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Un.org Антониу Гутерриш

«Гутерриш, выступая на церемонии, посвящённой 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию, хотя День памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев», — отметил он в интервью проекту «Без срока давности. Фронт без линии фронта».

Лавров назвал это печальной тенденцией, а также подчеркнул, что генсек ООН обязан соблюдать нейтралитет, в соответствии с 100-й статьёй Устава организации.

При этом дипломат отметил, что западные страны пытались замалчивать подвиги Красной армии ещё задолго до начала спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ правительства Германии признать геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны попыткой переписать историю в пользу Третьего рейха.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.