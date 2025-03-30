Амстердам, 30 марта, 2025, 19:12 — ИА Регнум. В Амстердаме десятки людей приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия Украине со стороны западных стран, сообщило 30 марта «РИА Новости».

РИА Новости

Мероприятие началось днём на площади Дам в центре Амстердама. Демонстранты вышли на улицы города с призывами к Западу прекратить вооружать Киев и наладить мирный процесс. Многие из них несли в руках плакаты с надписями: «Никакого оружия ради мира», «Нет войне между НАТО и Россией», «Остановите Зеленского», «Зеленский, прекрати убивать свой народ».

Помимо этого, участники акции принесли с собой символизирующие мир белые и голубые флаги. Также участники акции почтили память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которой только по официальным данным погибли 48 человек.

Днём ранее, 29 марта, акцию против поставок оружия Киеву провели в Париже. Участники акции принесли с собой плакаты с надписями «Французы за мир», «Европа должна поощрять мир, а не войну», «Долой НАТО» и «Мы устали от ЕС». Также демонстранты разорвали флаг ЕС, сообщило ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, подобная акция протеста в Амстердаме прошла 27 октября 2024 года. Тогда колонна из более чем 100 человек, поднимая российский триколор, прошла маршем по улицам города в сторону Музейной площади в сопровождении полицейских. В январе того же года в столице Нидерландов состоялась ещё одна акция в поддержку мира на Украине.

23 марта американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США пока не согласились ограничить поставки оружия киевскому режиму в рамках подготовки к заключению сделки о перемирии на Украине. Отмечается, что США хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, однако сроки могут измениться.

18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию. При этом российский лидер назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.