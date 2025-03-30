Киев, 30 марта, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Вашингтон намерен компенсировать около 184 млрд долларов за счёт украинских ресурсов. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам украинского депутата, с 2022 года киевский режим получил от Белого дома в общей сложности около 184 млрд долларов. При этом он уточнил, что большая часть данной суммы не была оформлена как долг. Дубинский заявил, что теперь администрация президента США Дональда Трампа намерена оформить всю сумму как долг, однако сделать это не позволяют ни бюджетный кодекс, ни сама Верховная рада.

«Юридически, сначала должны быть обязующие решения Рады, которые позволят Минфину страны привлечь деньги в долг, а потом только взять и повесить как долг их на страну. Так как мы их взяли, а решения никакого, что мы это берём в долг — нету, то и повесить их сейчас на долг — нельзя», — отметил депутат.

Украинский политик добавил, что теперь США идут путём создания офшорной зоны в штате Делавер и договор по ресурсам будет подразумевать инвестирование Украиной средств в некий общий фонд. Однако в этом общем фонде на балансе на сегодняшний день минус 184 млрд долларов, а по договору Киев будет обязан довести эту сумму до нуля.

А при условии, что вышеуказанной суммы в распоряжении киевского режима нет, эти миллиарды США придётся брать из украинских природных ресурсов.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что, по его данным, предложенный США новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины. В этот же день он рассказал, что в результате обсуждения данной сделки в украинском парламенте заседание было сорвано.

По мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, американцы «выкатили» Украине превосходный проект сделки по ресурсам, который грозит прекращением сотрудничества между странами. По его словам, если глава киевского режима Владимир Зеленский одобрит эту сделку, то его сразу же повесят на Майдане.