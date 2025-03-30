Москва, 30 марта, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Необходимо «очень жестко бороться» с попытками переписать историю, которые наблюдаются в Прибалтике, Польше и других странах ЕС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности. Фронт без линии фронта».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше и в ряде других стран ЕС. Это тенденция, с которой необходимо очень жестко бороться», — сказал Лавров, чьи слова в интервью проекта приводит МИД РФ.

В ходе интервью Лавров отметил, что реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада. По его словам, страны голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма, которую РФ вместе с союзниками вносит в Генассамблею ООН.

«Пытаются лицемерно вкидывать в эту резолюцию поправки, которые будут приравнивать к нацизму то, что сейчас делает РФ, освобождая людей от нацистского гнета в рамках специальной военной операции», — сказал Лавров.

Он выразил уверенность в том, что как сейчас, так и в дальнейшем подобные попытки «не увенчаются успехом».

В январе 2025 года Россия направила в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша письмо, в котором собран обширный перечень фактов героизации нацистов и их пособников за последние годы.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ правительства Германии признать геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны попыткой переписать историю в пользу Третьего рейха.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.