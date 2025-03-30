Вашингтон, 30 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень зол и взбешён» из-за высказываний президента России Владимира Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском, сообщил 30 марта телеканал NBC News.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Журналисты телеканала ранее подготовили интервью с Трампом. Его фрагменты опубликованы.

«Президент Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешён», когда президент России Владимир Путин раскритиковал (…) Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу», — сказано в материале телеканала.

Трамп, по этим данным, заявил, что Путин знает о его реакции. Президент США отметил, что сохраняет с коллегой очень хорошие отношения, и добавил, что его гнев «быстро рассеется», если Путин «поступит правильно».

Ранее в том же интервью Трамп пригрозил введением ограничений на российскую нефть в случае, если сделка по Украине не будет заключена и президент США решит, что в этом виновна Россия. Также он заявил, что на предстоящей неделе (31 марта — 6 апреля) намерен провести новый телефонный разговор с Путиным.

Как передавало ИА Регнум, Путин неоднократно отмечал, что глава киевского режима утратил легитимность ещё в 2024 году, когда под предлогом военного положения в нарушение Конституции страны отменил выборы, а потому подписанные им документы могут быть оспорены.

О необходимости новых выборов на Украине заявлял и Трамп. Он также отмечал, что рейтинг Зеленского не превышает 4%. В марте спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что киевский режим согласился на проведение выборов. Власти Украины этого не подтверждали.

27 марта Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил президент России.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ заявил, что Организация считает киевский режим легитимным. Журнал The Economist со ссылкой на осведомлённый источник 30 марта сообщил, что Зеленский планирует назначить президентские выборы на Украине на июль 2025 года и принять в них участие.