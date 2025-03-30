Москва, 30 марта, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Действия немецко-фашистских захватчиков против народов СССР признают геноцидом ещё не скоро, заявил 30 марта глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта».

Global Look Press/ Shatokhina Natalia/news.ru

«Убеждён, что признание всей этой «деятельности» геноцидом народов СССР случится не скоро, потому что сопротивление колоссальное. Вся философия, в том числе и нынешняя, большинства современных западных элит в Европе будет ставиться под вопрос», — приводит слова Лаврова пресс-служба МИД РФ.

По словам министра иностранных дел, на территории всей России ведутся судебные процессы по признанию геноцидом действий фашистов на оккупированных территориях СССР.

Кроме того, Лавров призвал «очень жестко бороться» с попытками переписать историю, которые наблюдаются в Прибалтике, Польше и других стран ЕС. Министр отметил, что реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада.

По его словам, страны голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма, которую РФ вместе с союзниками вносит в Генассамблею ООН. В заключение глава МИД РФ выразил уверенность в том, что как сейчас, так и в дальнейшем подобные попытки «не увенчаются успехом».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности, каждое будет расследовано, заверил российский лидер. Министр обороны России Андрей Белоусов при этом сообщал, что ведомство проведёт в стране и за рубежом более 20 научных мероприятий, направленных против фальсификации истории.