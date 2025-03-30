Москва, 30 марта, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Российские войска в минувшие сутки нанесли ракетный удар по пункту дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки минобороны Украины (ГУР). Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наёмников», — сказано в сообщении.

Кроме того, в минувшие сутки подразделения ВС РФ освободили населённый пункт Запорожье в ДНР. Также российские войска нанесли удары по аэродромам ВСУ, предприятию по сборке беспилотников противника и иным объектам. Совокупные потери противника в указанный срок составили до 1495 человек.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Минобороны сообщили, что за неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов по целям на Украине. Были поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения ударных дронов и подготовки их операторов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации подразделений противника.

В тот же день руководители пророссийского подполья рассказали, что ВС России нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ во временно оккупированном Херсоне. В результате удара, нанесённого в районе городского железнодорожного вокзала, было уничтожено значительное количество бронетехники, снарядов и ракет противника.

29 марта военное ведомство проинформировало, что российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населённом пункте Басы Сумской области.