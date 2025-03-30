Париж, 30 марта, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Поддержка киевского режима деньгами и оружием поощряет произвол военкомов на Украине, поэтому её нужно прекратить. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отреагировал на распространившееся в Сети видео из Одессы, где полицейские схватили на улице курьера и насильно усадили в автомобиль в присутствии сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Мужчину, по словам политика, похитили на глазах горожан для отправки на передовую.

«Это не прекращается! Всё ради ЕС, BlackRock и тёмных военных планов! Срочно нужен мир, чтобы остановить этих чудовищ и насилие! Давайте прекратим вооружать и финансировать этот режим!» — призвал Филиппо в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, в интернете регулярно появляются кадры насильственной мобилизации украинских мужчин. Сотрудники ТЦК зачастую избивают их и увозят в микроавтобусах.

Так, в марте в Харькове минивэн ТЦК на ходу сбил велосипедиста возле многоквартирных домов, после чего два военкома вышли из машины и бегом бросились за мужчиной. Третий продолжил преследование на автомобиле.

В ряде случаев на помощь преследуемым приходят неравнодушные граждане. В январе так спасся от военкомов житель Одессы, которому успели открыть дверь жильцы одного из подъездов.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта отметил, в числе прочего, необходимость приостановки насильственной мобилизации на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчёркивала, что насильственная мобилизация в ряды ВСУ запомнится как геноцид украинского народа.