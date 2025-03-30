Вашингтон, 30 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 30 марта заявил, что введёт вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдёт на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению кровопролития на Украине и если я подумаю, что это вина России, <…> я введу вторичные пошлины на всю нефть из России. Это будет выглядеть следующим образом: если вы покупаете российскую нефть, то не можете заниматься бизнесом в США. Пошлины на всю нефть будут от 25% до 50%», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Также президент США заявил, что на предстоящей неделе (31 марта — 6 апреля) намерен провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Путин ранее неоднократно заявлял, что, по расчётам западных политиков, санкции должны были ослабить РФ, однако они принесли обратный результат. Глава государства подчёркивал, что, невзирая на ограничения, российская экономика демонстрирует рост.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, и российские военнослужащие сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия на фоне систематического нарушения моратория киевским режимом сохраняет за собой право отказаться от исполнения договоренностей. Он отметил, что дальнейшее соблюдение условий соглашения со стороны Москвы при условии непрекращающихся атак будет нелогичным.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.