Москва, 30 марта, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Сейчас почти все европейские страны поставлены «под ружьё». Об этом в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта» заявил министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Telegram/МИД России

«Поэтому и сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен «под ружьё» для того, чтобы «на своих штыках» пытаться продлить «жизнь» нацистского режима Зеленского», ― указал министр.

Лавров добавил, что, как и в эпоху Адольфа Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами «СС» дивизии «Мертвая голова».

Глава внешнеполитического ведомства указал, что традиционная позиция Запада ― ослаблять конкурентов. И теперь инстинкты правящего класса в Европе наглядно проявляются в том, что происходит на Украине, в том конфликте, который Запад руками киевского режима и телами граждан Украины развязал против Российской Федерации.

«Точно так же, как Наполеон под свои знамена поставил практически всю Европу в Отечественную войну 1812 года, так и Гитлер, завоевав практически всю Европу, поставил под ружье французов, испанцев и большую часть стран континента, которые воевали на его стороне. Французы осуществляли карательные операции, а испанцы участвовали в блокаде Ленинграда. Это хорошо известно», ― напомнил Лавров.

Теперь, по его словам, «под ружьё» поставлен почти весь европейский Запад.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Зеленский исповедует нацизм и рассчитывает на поддержку сторонников идеологии. По его словам, тезис бывшего президента США Джо Байдена о том, что он еврей и поэтому не может быть нацистом, совершенно бредовый. Нацизм имеет не этническое происхождение, а политическое, пояснил спикер парламента.

24 марта Лавров назвал киевский режим нацистами, выкормленными для войны Европы против России. Таким образом министр в ходе своего выступления на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова охарактеризовал отношение руководителей государств Европы к нынешним украинским властям. Также глава МИД РФ заявил, что Зеленский ― «чистый нацист» и предатель еврейского народа.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что задача по денацификации Украины остаётся актуальной, так как киевские власти считают пособника гитлеровцев Степана Бандеру национальным героем и символом. Зеленский рукоплещет бывшим солдатам СС, указал глава государства.