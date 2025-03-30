Вашингтон, 30 марта, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Попытка Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост в августе 2024 года осуществлялась в рамках разработанной США операции Lunar Hail («Лунный град») по разрушению инфраструктуры в республике. Об этом 30 марта сообщила газета The New York Times.

Kremlin Pool/Global Look Press

В материале утверждается, что в указанный период Киев обратился к Вашингтону с просьбой помочь в операции по разрушению Крымского моста и другой инфраструктуры. Тогда США предложили операцию Lunar Hail, которую обсудили с украинскими бойцами.

Согласно утверждённым планам, удары ракетами ATACMS должны были наноситься по уязвимым местам моста, после чего опоры сооружения планировали подорвать при помощи безэкипажных катеров.

«Из примерно 100 целей по всему Крыму самой желанной был мост через Керченский пролив, соединяющий полуостров с материковой частью России. Украинцы предлагали атаковать только ATACMS. Генералы дали отпор: в одиночку ATACMS не справились бы со своей задачей», — сказано в публикации.

По мнению журналистов NYT, для администрации бывшего президента США Джо Байдена неудавшаяся атака ВСУ усилила важность помощи Киеву в использовании американских ударных беспилотников дальнего действия.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 августа 2024 года российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Крымского моста 12 американских ракет ATACMS. О намерении в очередной раз атаковать Крымский мост ранее заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский. Газета The Sun указывала, что Киев намеревался уничтожить Крымский мост к середине июля 2024 года.

8 октября 2022 года Киев совершил теракт на Крымском мосту. Взрыв прогремел на его автомобильной части — взорвалась грузовая машина, в результате чего частично обрушились пролёты моста. В июле 2023 года СБУ признала свою причастность к теракту. В феврале 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства атаки установлены.