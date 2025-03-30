Тверь, 30 марта, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Суд в Твери 30 марта арестовал 34-летнего ранее судимого жителя города по обвинению в убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Telegram/Прокуратура Тверской области

«Сегодня, 30 марта, судом с учётом позиции прокуратуры Московского района г. Твери в отношении 34-летнего жителя Твери, обвиняемого в совершении убийства и преступлений против половой неприкосновенности 13-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Школьница из деревни Рязаново пропала 21 марта. Следственный комитет после получения заявления о пропаже ребёнка возбудил уголовное дело и мобилизовал дополнительные силы и средства на проведение поисковых мероприятий.

29 марта управление СК по региону сообщило об обнаружении тела девочки. Позднее ведомство проинформировало о задержании ранее судимого мужчины по подозрению в причастности к убийству. В прокуратуре в свою очередь сообщили о начале проверки органов системы профилактики.

Ранее ИА Регнум сообщало и о других делах по данным статьям УК. В частности, в декабре 2024 года Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, осуждённому за изнасилование и убийство двух школьниц в городе Златоусте Челябинской области.

Преступления были совершены в 2008 году. Ещё одна жертва Мозглякова выжила, но в течение длительного времени проходила лечение. Эксперты признали Мозглякова вменяемым.