Вашингтон, 30 марта, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует провести новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает американский телеканал NBC news.

Global Look Press/Artem Priakhin/Keystone Press Agency

«По словам американского президента, он и Путин планируют снова переговорить на этой неделе», — говорится в сюжете.

Как уточняют журналисты, Трамп во время беседы был «очень зол» и даже пригрозил введением вторичных пошлин на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения по прекращению конфликта на Украине.

«Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России — что может быть и не так, — но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — сказал Трамп в разговоре с журналистами американского телеканала.

Американский лидер добавил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть из России.

Как передавало ИА Регнум, последний диалог Трампа и Путина состоялся 18 марта. В ходе телефонных переговоров лидеры двух стран пришли к соглашению о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам.

Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне систематического нарушения киевским режимом моратория на удары по энергетическим объектам сохраняет за собой право отказаться от исполнения договоренностей.

В это же время Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Путиным, но хочет говорить с некими российскими «представителями бизнеса».