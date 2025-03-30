Горловка, ДНР, 30 марта, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на территорию Донецкой Народной Республики. Под удар попала Горловка. Об этом 30 марта сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум

В результате пострадали двое мирных жителей.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух», ― написал мэр в Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил, что на проспекте Победы в Центрально-Городском районе Горловки дрон украинских формирований атаковал гражданский автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 марта жительница Горловки пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск. Приходько сообщил, что также беспилотник противника атаковал машину скорой помощи в населённом пункте, в результате чего никто не пострадал.

19 марта в результате обстрела со стороны украинской армии ранения получили 11 мирных жителей Горловки. ВСУ атаковали центр города кассетными боеприпасами. Под удар попал жилой массив «Строитель». Пострадали жилые дома, теплотрасса, гражданский автомобиль и «Газель» маршрута № 100.

Киевский режим за сутки 24 марта обстрелял территорию Донецкой Народной Республики 27 раз, выпустив в общей сложности 85 боеприпасов. В результате агрессии Киева пострадали восемь мирных жителей, включая трёх детей. Помимо этого, повреждения получили три жилых дома, три автомобиля, автобус городского маршрута и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили по российскому региону 85 единиц различных боеприпасов.