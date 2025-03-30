Вашингтон, 30 марта, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригрозил запретом на ведение бизнеса в стране компаниям, которые импортируют российскую нефть. Об этом сообщает NBC News.

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине и если я посчитаю, что это была вина России — что может быть и не так, — но если я посчитаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — отметил он.

По словам Трампа, пошлины на нефть могут составить от 25% до 50%. Американский лидер также пригрозил фирмам, импортирующим нефть из России, запретом на ведение бизнеса в США.

Республиканец добавил, что в скором времени планирует провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в котором лидеры обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что урегулирование должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. При этом обязательно должны быть учтены законные интересы РФ в области безопасности. Также необходимо, чтобы были устранены первопричины кризиса на Украине.

Американский президент выдвинул инициативу о 30-дневном перемирии между Москвой и Киевом. В ответ Путин обозначил ряд важных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине. Президент России указал на серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима. Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта Путин назвал полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Американский лидер для приближения мирного урегулирования ситуации выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал данное предложение и отдал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ. После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с Трампом, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты. При этом ВСУ той же ночью нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.

25 марта Минобороны сообщило о попытках атак на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму. А 29 марта в результате удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области она была фактически уничтожена. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для гарантов соблюдения любых соглашений.