Нейпьидо, 30 марта, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Медсёстры спасли новорождённых во время землетрясения в Мьянме, этот момент в одном из местных роддомов записала камера видеонаблюдения.

кадр из видео

На кадрах видно, как здание начинает раскачиваться, пока в люльках в палате спят новорождённые. Одна из медсестёр взяла ребёнка на руки, пока другая пыталась удержать кроватки с остальными детьми.

Ранее 30 марта вблизи города Мандалая в Мьянме зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Предварительно, эпицентр землетрясения располагался в 27 км к северу от Мандалая. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Как передавало ИА Регнум, утром 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя 11 минут после первого произошло повторное землетрясение. Толчки привели к разрушениям практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы и больницы. Также были повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи.

Утром 30 марта появилась информация о том, что в результате землетрясения в Мьянме погибли около 1,7 тыс. человек и пострадали около 3,4 тыс. В день землетрясения местные медики сообщали, что в больницах недостаточно врачей и медсестёр для оказания помощи всем пострадавшим.

Вечером 28 марта по указанию президента России Владимира Путина два самолёта со спасателями вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Сотрудники МЧС работают круглосуточно в наиболее пострадавшем районе страны. По словам спасателей, шансы найти живых людей под завалами зданий ещё есть.