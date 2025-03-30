Вашингтон, 30 марта, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен назначить президентские выборы в стране на лето 2025 года, сообщил 30 марта журнал The Economist со ссылкой на осведомлённый источник.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Зеленский собирается вновь баллотироваться и рассчитывает, что сравнительно быстрое проведение выборов поможет ему застать потенциальных конкурентов врасплох, полагает источник.

«На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня. Отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса», — сказано в материале.

Авторы отметили, что, если режим военного положения на Украине, действующий сейчас до 9 мая, не будет продлён, это станет доказательством подготовки проведения выборов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что глава киевского режима утратил легитимность ещё в 2024 году, когда под предлогом военного положения в нарушение Конституции страны отменил выборы, а потому подписанные им документы могут быть оспорены.

О необходимости новых выборов на Украине заявлял и президент США Дональд Трамп. Он также отмечал, что рейтинг Зеленского не превышает 4%. В марте спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что киевский режим согласился на проведение выборов. Власти Украины этого не подтверждали.

27 марта Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил президент России. Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ заявил, что Организация считает киевский режим легитимным.