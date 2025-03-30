Воронеж, 30 марта, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера воронежского клуба «Факел». Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе клуба.

ФК «Факел»

О своём решении тренер объявил сразу после разгромного матча с «Краснодаром», в котором его команда не забила ни одного гола.

«Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Факела». Он объявил команде о своём решении сразу после игры», ― говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, с 2020 года Пятибратов был ассистентом главного тренера «Факела», а в 2022-м возглавил команду. 30 апреля 2023 года он покинул пост руководителя команды. Тогда в пресс-службе «Факела» заявили, что клуб и тренер расстаются по обоюдному согласию.

В августе 2024 года Пятибратов вновь вернулся на пост главного тренера воронежской команды.

30 марта футбольный клуб «Краснодар» уверенно обыграл «Факел» на своём поле в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 5:0. Это стало пятым подряд поражением «Факела» в РПЛ. Сейчас команда занимает 15-е место с 14 очками.

Ранее, 8 марта, «Факел» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:2. На 37-й минуте матча «Факел» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Вячеслава Якимова.