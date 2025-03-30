Вашингтон, 30 марта, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Американские офицеры, находившиеся на базе в германском Висбадене, передавали ВСУ информацию о позициях российских войск, а также координировали почти все удары с применением системы HIMARS. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Каждое утро, говорится в материале, военные из США помогали украинцам выполнять нацеливание — на подразделения, технику или инфраструктуру ВС РФ.

«Украинцы чрезвычайно зависели от американцев в плане разведывательной информации, и оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS», — отметило издание.

Места для ударов военные называли не целями, а «точками интереса».

В 2022 году, указано в публикации, американским ВМС разрешили координировать операции ВСУ в водах возле Крыма. Тогда же специалисты ЦРУ координировали атаки украинских дронов на российские корабли в порту Севастополя. К 2024 году украинские военные начали получать от американцев помощь с нанесением ударов вглубь территории России.

По словам неназванного руководителя европейской разведки, его ошеломило то, насколько глубоким было участие США в операциях на Украине.