Краснодар, 30 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» уверенно обыграл воронежский «Факел» на своём поле в матч 22-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась 30 марта на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 5:0.

VK/ФК «Краснодар»

В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Счёт в матче на 53-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. На 66-й минуте мяч в ворота соперников забросил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. Двумя голами ― на 69-й и 74-й минутах ― отличился нападающий Олакунле Олусегун. На 80-й минуте полузащитник хозяев Данила Козлов забил пятый мяч в матче.

«Краснодар» одержал третью победу подряд и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей. Сейчас клуб занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, после «московского «Спартака» и петербургского «Зенита». Команда Мурада Мусаева набрала 49 очков за 22 матча.

«Факел» потерпел пятое поражение подряд в РПЛ, команда занимает 15-е место с 14 очками.

В следующем туре «Краснодар» 5 апреля дома сыграет с тольяттинским «Акроном». В тот же день воронежцы примут грозненский «Ахмат».

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта в матче 22-го тура РПЛ московский клуб «Динамо» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 5:1. В составе победителей мячи в ворота соперников забили Хорхе Карраскаль (38-я и 41-я минуты), Бителло (60), Луис Чавес (67) и Виктор Окишор (90+1). У «Оренбурга» на 77-й минуте отличился Саид Сахархизан.

В тот же день подмосковные «Химки» дома обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0. На 22-й минуте счёт в матче открыл с пенальти аргентинский полузащитник химчан Лукас Вера, а российский полузащитник Бутта Магомедов укрепил преимущество в концовке встречи едва ли не первым касанием после замены. Эта победа позволила «Химкам» подняться на 10-е место в таблице РПЛ и увеличить отрыв от «Пари НН» на четыре очка.

При этом нижегородский клуб потерпел уже третье поражение подряд и в настоящее время находится на грани вылета, располагаясь на 13-м месте с 19 очками.