Москва, 30 марта, 2025, 16:29 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей в Белгородской области.

Церемония началась в траурном зале Троекуровского кладбища в 13:30 по мск. Помимо родных и близких с Прокофьевой приехали проститься десятки сотрудников столичных и федеральных СМИ, а также множество поклонников её репортажей. Ей также прислали венки из российских военных формирований, среди которых 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада «Ветераны», отряд «Викинг» и т.д.

Проститься с Прокофьевой приехал лично генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также церемонию посетил заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов. Он сообщил журналистам, что Прокофьеву было предложено наградить орденом Мужества.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. От взрыва Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения.

27 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Прокофьева многое делала для того, чтобы показать геройство российских бойцов. Представитель Кремля добавил, что журналистка могла спокойно работать в комфортных условиях, например в Москве, но посчитала своим долгом поехать на передовую.