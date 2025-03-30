Москва, 30 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Потерпевшие по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова поддержали в суде свои иски на сумму более 4,1 млрд рублей. Об этом 30 марта сообщил осведомлённый источник в правоохранительных органах.

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press Тимур Иванов

Потерпевшими по данному делу ранее были признаны обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов и Главное управление обустройства войск.

В ноябре 2024 года Следственный комитет выдвинул Иванову обвинение в организации двух случаев растраты и отмывании денег банка «Интеркоммерц». По версии следствия, бывший замглавы Минобороны создал преступную группу из числа банкиров, которые вывели из «Интеркоммерца» через подконтрольные счета более 3,9 млрд рублей (статья 174.1 УК РФ).

Также Иванову вменили растрату более 205 млн рублей при осуществлении сделок с паромами для Керченской переправы (статья 160 УК РФ). Ещё один обвиняемый по делу — бывший подчинённый Иванова Антон Филатов. 24 марта на заседании суда экс-замминистра заявил, что не признает вину. Филатов также отверг предъявленные обвинения.

«Официальные представители [потерпевших] <…> поддержали свои требования в Московском городском суде, где начался процесс в отношении Иванова и Филатова. Подсудимые не согласны с предъявленными им претензиями и настаивают на своей невиновности», — рассказал источник ТАСС.

Представители потерпевших в свою очередь настаивают на причастности Иванова и Филатова к данным преступлениям, добавил собеседник агентства.

Слушания по делу проходят в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, бывший чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны. Позднее было возбуждено дело по выводу средств из банка «Интеркоммерц».

Счета Иванова и членов его семьи арестованы. Следствие установило, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. Имущество и активы семьи бывшего замглавы МО, на которые наложены обеспечительные меры, оцениваются более чем в 2,5 млрд рублей.