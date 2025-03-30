Вашингтон, 30 марта, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп желает заполучить Гренландию, чтобы улучшить свою репутацию в истории. Об этом заявил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью датской телерадиокомпании DR.

Иван Шилов ИА Регнум

Болтон напомнил, что идея о присоединении Гренландии не является новой, ведь в 1868 году её предлагал купить тогдашний госсекретарь США Уильям Генри Сьюард. Такое же предложение в 1947 году выдвинул 33-й президент США Гарри Трумэн.

«Трамп думает о покупке Гренландии, поскольку считает, что присоединение территории к США улучшит его репутацию в истории. Это было нормально в 1868 году. Так был устроен мир. Но сегодня это происходит не так. Я не могу себе представить, чтобы США вторглись на территорию союзника по НАТО, и я думаю, что, если бы это произошло, реакция конгресса со стороны обеих партий была бы действительно негативной», — отметил экс-советник.

Также, по словам Болтона, притязания Трампа на Гренландию являются «разрушительными» для доверия между США, Данией и самим островом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». А нынешний советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в конце января заявил, что США «не получат» Гренландию. По его словам, судьбу острова должны решить его жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в свою очередь заявил, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что планы США присоединить Гренландию существовали давно. Российский лидер напомнил, как американцы вынашивали планы по присоединению Гренландии и Исландии ещё в 60-е годы XIX века. Президент отметил: когда-то высмеивалась и покупка Аляски у Российской империи, в западных газетах это называли безумием. Путин отметил растущую роль Арктики для всего мира, поэтому, по его мнению, притязания США на Гренландию, имеющую выход в регион, неверно считать экстравагантными.