Москва, 30 марта, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Скандальные заявления бывшего чешского вратаря Доминика Гашека вызваны потерей рассудка из-за травм. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников «РИА Новости», комментируя выпад Гашека в адрес капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Александр Кожевников

Ранее экс-вратарь обвинил НХЛ в рекламе российской спецоперации на Украине из-за погони Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Он призвал не уделять такое внимание карьере российского спортсмена и связанным с ним «ужасным вещам».

«Человек в бреду. Он болен. Видимо, шайбой много раз по голове попадало, а там и сотрясение мозга. Надо делать трепанацию черепа», — сказал Кожевников.

По его словам, Гашек собирался строить политическую карьеру, но оказался никому не нужным, поэтому теперь «воет, как привязанная псина в будке».

Он добавил, что бешеных собак пристреливают, тогда как людей, у которых «с головой беда», нужно лечить.

В феврале советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал Гашека ненормальным и привлекающим к себе внимание после того, как чех призвал не допускать сборную России по хоккею до Олимпиады-2026 в Италии. По словам Гашека, возможное участие команды в соревнованиях будет «рекламой российских действий».

Как сообщало ИА Регнум, 39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Общее число его голов в чемпионатах лиги достигло 889, тогда как на счету рекордсмена Гретцки — 894 гола в 1487 матчах.