Берлин, 30 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Первая немецкая ракета-носитель Spectrum, разработанная стартапом Isar Aerospace, упала практически сразу после запуска. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Isar Aerospace/Youtube

Ракета Spectrum стартовала с космодрома Аннёйа на севере Норвегии в 06:30 утра по восточному времени (13:30 мск). Первоначально старт ракеты планировался на 24 марта, однако из-за погодных условий запуск задержали более чем на неделю.

«Испытательная ракета, предназначенная для запуска спутников из Европы, упала на землю и взорвалась менее чем через минуту после взлета с норвежского космодрома», ― сообщила газета The Guardian.

При этом в компании Isar Aerospace назвали запуск ракеты-носителя успехом. Изначально целью испытательного полёта было собрать как можно большее количество данных и опыта. Считалось, что выход ракеты на орбиту практически невозможен.

В компании также подчеркнули, что ни одной компании ранее не удавалось вывести свою первую ракету на орбиту. Это испытание должно было стать не только премьерным запуском для Isar Aerospace, но и первым запуском ракеты с территории Западной Европы, если не учитывать Великобританию.

Стартап смог привлечь финансирование в размере около €400 млн. Перед запуском руководители компании отметили, что вторая и третья ракеты Spectrum находятся в стадии производства.

Spectrum ― это двухступенчатая ракета, предназначенная для вывода на орбиту малых и средних спутников. Грузоподъемность составит 1 тонну при выводе груза на низкую околоземную орбиту, 700 кг при запусках на солнечно-геосинхронную орбиту.

Как сообщило ИА Регнум, в январе во время седьмого тестового запуска был потерян космический корабль Starship. Его запуск с ракетой-носителем Super Heavy состоялся в Техасе в 01:37 мск.

Выяснилось, что во время выведения корабля на орбиту произошёл «быстрый внеплановый демонтаж». В компании добавили, что проанализируют данные, полученные в ходе испытаний.

Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск предположил, что крушение космического корабля произошло из-за утечки кислорода или топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя. При этом руководитель компании заверил, что переноса восьмого тестового запуска Starship из-за аварии не предполагается.

Специалисты усиленно работают над двойной проверкой на наличие утечек, они добавят систему пожаротушения и могут увеличить площадь вентиляционного отверстия, уточнил Маск.

7 марта американский космический аппарат Athena («Афина») успешно совершил посадку на поверхность Луны, несмотря на нештатную ситуацию. Прилунение модуля компании-разработчика Intuitive Machines планировалось в 20:30 мск, однако из-за удаленности модуля от Земли специалисты подтвердили его прилунение спустя примерно 20 минут после расчетного времени.