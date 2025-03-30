Омск, 30 марта, 2025, 15:54 — ИА Регнум. В Омске задержали и отправили под стражу местного жителя, который изготовил яд и бомбу, чтобы отомстить бывшим одноклассникам, коллегам и учителю. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Гражданин на почве личных неприязненных отношений с бывшими одноклассниками, учителем и коллегами по работе решил совершить убийство пяти человек общеопасным способом путем отравления, а также подрыва взрывчатым веществом», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, для исполнения своей мести мужчина ознакомился с соответствующей литературой, самостоятельно изготовил ядовитое и взрывчатое вещество. Однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Куйбышевский районный суд заключил задержанного под стражу до 27 мая 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта ФСБ РФ опубликовала кадры операции по задержанию россиянина, готовившего теракт в Москве по заданию украинских спецслужб. Бомбу с часовым механизмом он забрал из тайника, действуя по указанию куратора.

Как следует из видео, агент украинских спецслужб рассматривал в качестве возможной цели один из многофункциональных центров. Задержанный признался, что украинские спецслужбы завербовали его в феврале. Куратор пообещал ему 10 тыс. долларов, а также обещал после совершения теракта обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Ранее мужчина был осуждён в РФ за убийство, вымогательство и грабёж.